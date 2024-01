Boliden AB ADR Aktie: Quo vadis?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Boliden ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die Diskussionen rund um Boliden waren in den vergangenen Tagen weder besonders positiv noch negativ. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend lässt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral" festhalten.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien, der Anzahl der Wortbeiträge und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Boliden eine mittlere Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boliden liegt bei einem Wert von 12. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 27,73) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 55 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Boliden daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Boliden beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,03 Prozent und liegt damit 1,09 Prozent über dem Mittelwert (2,94) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik von Boliden wird daher von den Analysten als "Gut" bewertet.