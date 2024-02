Boliden AB ADR Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Die Aktie des Unternehmens Boliden weist eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent auf, was 2,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie im Vergleich zu anderen eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boliden liegt bei 11,3, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und daher erhält Boliden auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Boliden war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und die Anleger bewerteten die Aktie als "Gut". Auch das Anleger-Sentiment wird daher positiv eingeschätzt.

Die Internet-Kommunikation über Boliden zeigte keine starken Ausschläge in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Aktie führte. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.