Boliden AB ADR Aktie: Hammer Entwicklung!

Die fundamentale Analyse von Boliden zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 11,3 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau" (Branchen-KGV: 29,18). Dies ergibt eine Unterbewertung von 61 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Boliden derzeit eine Rendite von 3,99 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 %. Die Differenz von 1,6 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Boliden auf 7- und 25-Tage-Basis "Neutral" eingestuft wird, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Boliden, mit einer "Gut"-Empfehlung für die fundamentale Analyse und das Anleger-Sentiment, und einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenrendite.