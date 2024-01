Boliden AB ADR Aktie: Einfach unglaublich

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Boliden bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine stark positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Boliden-Aktie bei 89,02 liegt, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,65 und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Boliden-Aktie beträgt 3,99 Prozent, was 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Boliden als unterbewertet, da das KGV mit 11,29 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 28,5 im Segment "Metalle und Bergbau". Basierend auf dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.