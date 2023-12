Boliden AB ADR Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In Bezug auf die Sentiment- und Buzz-Analyse konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt daher neutral. Auch die Diskussionsstärke hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -11,38 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher eine neutrale Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich die Aktie von Boliden jedoch positiv. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,26 ist die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" um 57 Prozent unterbewertet. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Boliden-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Zusammenfassend ergibt sich für Boliden eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.