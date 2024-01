Boliden AB ADR Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Bei einem RSI von 89,02 wird die Aktie von Boliden als "überkauft" eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 49,65 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Boliden beträgt 3,99 Prozent, was 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von Boliden als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Boliden als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 11,29 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" ist, der 28,5 beträgt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie von Boliden wurde sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Boliden war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Boliden bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".