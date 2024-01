Boldtek Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in Bezug auf das Unternehmen. Eine Analyse von Boldtek auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität rund um Boldtek im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigte sich eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der aktuell bei 50 liegt, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25-Wert von 50 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Boldtek liegt derzeit bei 0,04 SGD, während der Aktienkurs selbst bei 0,035 SGD liegt, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,04 SGD, was ebenfalls einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.