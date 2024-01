Boldtek Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Boldtek-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren aus der technischen Analyse bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,04 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,035 SGD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,04 SGD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Boldtek-Aktie also ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Boldtek gesprochen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung der Aktie herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen kaum abwich. Daher wird die Boldtek-Aktie in diesem Punkt ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Indikatoren aus der technischen Analyse.