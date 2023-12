Boldtek Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Boldtek-Aktie liegt der RSI bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet.

Die RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und auch hier bewegt sich der RSI für die Boldtek-Aktie bei 50, was auf eine neutral eingestufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Boldtek-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. In Bezug auf die Boldtek-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Boldtek-Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boldtek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,04 SGD, was einem deutlichen Unterschied von -12,5 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,035 SGD entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,04 SGD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boldtek-Aktie in der einfachen Charttechnikanalyse somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Boldtek eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Boldtek daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Boldtek ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.