Boldtek Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Boldtek zeigt der RSI7 aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und bestätigt somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boldtek bei 19,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 20,49 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Boldtek-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,035 SGD liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine auffällige Veränderung des Stimmungsbildes noch der Anzahl der Beiträge wurde registriert, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für Boldtek abgegeben wird.

Zusammenfassend erhält Boldtek somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI, eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Das Sentiment und der Buzz werden ebenfalls als "Neutral" eingestuft.