Bokusgruppen AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Bokusn hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 13,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +35,54 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 35,71, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Bokusn eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.