Boku im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Boku beträgt 5, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 53,33, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite von Boku beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs, was als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Boku-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 142,17 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 142,5 GBP nur um +0,23 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (140,44 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,47 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Boku eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.