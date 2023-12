Boku Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs des Unternehmens Boku im Bereich Finanzen hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 7,69 Prozent liegt Boku mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich IT-Dienstleistungen liegt die Rendite von Boku mit 15,93 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -8,24 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Allerdings schüttet Boku derzeit keine Dividende aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent als schlecht eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Boku. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Von den 2 Analystenbewertungen der Boku-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren beide positiv. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 63,67 Prozent steigen. Insgesamt erhält Boku somit eine positive Einschätzung von den Analysten.