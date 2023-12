Bojun Education Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Der Aktienkurs von Bojun Education verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche durchschnittlich um -4,18 Prozent, was bedeutet, dass Bojun Education in diesem Branchenvergleich um -49,4 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 4,27 Prozent im letzten Jahr, wobei Bojun Education um 57,85 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bojun Education-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,17 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,21 HKD) liegt deutlich darüber, mit einer Abweichung von +23,53 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,18 HKD), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,67 Prozent Abweichung). Somit erhält die Bojun Education-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Bojun Education-Aktie somit im Hinblick auf die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Bojun Education war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen der Anleger über das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Bojun Education im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,28 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,28 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

