Bojun Education Aktie: Wann tut sich was?

Der Aktienkurs von Bojun Education hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 61,84 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 3,95 Prozent, wobei Bojun Education aktuell 55,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bojun Education derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was einer Differenz von 6,27 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bojun Education liegt bei 59,68 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Bojun Education eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.