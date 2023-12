Bojun Education Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Bojun Education zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -53,57 Prozent, was mehr als 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -3,13 Prozent, wobei Bojun Education mit 50,45 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen bewerten. In diesem Zusammenhang zeigen die Kommentare und Befunde neutraler Natur, und die Diskussionen der Nutzer in den sozialen Medien waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie im Hinblick auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Bojun Education liegt bei 46, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz fällt neutral aus, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren hat. Insgesamt ist Bojun Education daher als "Neutral"-Wert einzustufen.