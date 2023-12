Bojun Education Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Bojun Education in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Bojun Education wurde in etwa normaler Umfang diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Bojun Education-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 beträgt 68,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,6 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bojun Education-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Bojun Education als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,87 gehandelt, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,34 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

