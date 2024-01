Boise Cascade Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Der Aktienkurs von Boise Cascade hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um 2078,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2011,14 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Boise Cascade um 1176,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird Boise Cascade basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 95,58 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 132,31 USD um +38,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 116,55 USD zeigt eine Abweichung von +13,52 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boise Cascade beträgt 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" mit einem Durchschnitt von 31 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Boise Cascade liegt bei 27,99 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 28,33 bestätigt diese Einschätzung. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Gut" bewertet.