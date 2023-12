Boise Cascade Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Das Anleger-Sentiment für Boise Cascade war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, aber in den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung verschlechtert. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Von fundamentalen Kriterien ausgehend wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,83 unter dem Branchendurchschnitt von 31,18 liegt.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche hat Boise Cascade in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,29 Prozent erzielt. Trotzdem liegt sie im Branchenvergleich um 172,79 Prozent hinter ähnlichen Aktien. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite um 80,09 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0,8 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,91 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Boise Cascade als neutral bewertet.