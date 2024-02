Boise Cascade Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Boise Cascade-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 104,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 125,11 USD liegt, was einer Abweichung von +19,41 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (130,25 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,95 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boise Cascade-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem lässt sich eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifizieren, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Hinsichtlich der Dividende weist Boise Cascade derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Papier & Forstprodukte") von 17,62 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 17,02 Prozentpunkten führt zur Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI liegt bei 73,93, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,79, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.