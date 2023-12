Bohai Water Industry Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Bohai Water Industry-Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 6,31 CNH, was einer Entfernung von +0,48 Prozent vom GD200 (6,28 CNH) entspricht. In Bezug auf die charttechnische Bewertung wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 6,23 CNH, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird, da der Abstand +1,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der Bohai Water Industry, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 141,63 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Wasserversorgung" von 0.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche in den letzten 12 Monaten hat die Bohai Water Industry-Aktie eine Outperformance von +1,06 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich der "Versorgungsunternehmen" liegt die Bohai Water Industry mit einer Rendite von 1,06 Prozent über dem Durchschnittswert von -0,09 Prozent und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, während die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen haben. Dies führt zu einer Einstufung der Stimmung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Bohai Water Industry-Aktie sowohl in technischer als auch in fundamentaler Hinsicht, während die Stimmung als negativ eingestuft wird.