Bohai Water Industry Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Bohai Water Industry verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,97 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Versorgungssektors eine Überrendite von 1,01 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Wasserversorgungsbranche liegt bei -0,04 Prozent, und Bohai Water Industry übertrifft diesen Wert um 1,01 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern für Bohai Water Industry ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, weshalb die allgemeine Einschätzung als "Gut" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Bohai Water Industry liegt derzeit bei 45,16 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,4 keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Bohai Water Industry in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb die Gesamtbewertung für Bohai Water Industry auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ausfällt.