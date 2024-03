Bohai Water Industry Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Bohai Water Industry hat eine Dividendenrendite von 0,38 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,16 % für die Wasserversorgung. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Bohai Water Industry mit einer Rendite von -26,45 % mehr als 21 % unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen". Die "Wasserversorgung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,63 % in den vergangenen 12 Monaten, wobei Bohai Water Industry mit 20,82 % deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bohai Water Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,06 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,05 CNH liegt, was einen Unterschied von -16,67 % darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 5,28 CNH und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,36 %), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Bohai Water Industry führt zu einem "Neutral"-Rating, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Insgesamt erhält die Bohai Water Industry-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Aktienkursentwicklung, der technischen Analyse und des Sentiments ein "Schlecht"-Rating für die Dividende und ein "Neutral"-Rating für die Aktienkursentwicklung, sowie das Sentiment und den Buzz.