Bohai Capital im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Bohai Leasing ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bohai Leasing liegt bei 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" einem durchschnittlichen Wert entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält Bohai Leasing daher eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Bohai Leasing mit 2,08 CNH derzeit -7,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -10,34 Prozent, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bohai Leasing liegt bei 62,5, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,96 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Bohai Leasing-Aktie, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.