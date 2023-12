Bohai Capital Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von Bohai Leasing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,87 Prozent erzielt, was 1,56 Prozent über dem Durchschnitt im Industrie-Sektor liegt. Im Bereich der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,06 Prozent, wobei Bohai Leasing aktuell 1,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Bohai Leasing in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion, da sie aktuell viel im Fokus der Anleger steht.

Die Dividendenrendite von Bohai Leasing liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bohai Leasing liegt bei 18,84, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.