Bohai Capital Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Dividende von Bohai Leasing zeigt eine negative Differenz von -1,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen jedoch eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bohai Leasing bleibt jedoch neutral.

Der Relative Strength-Index ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 von 71,43 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 von 65,45. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten 12 Monaten erzielte Bohai Leasing eine Performance von -1,37 Prozent, was eine Underperformance von -1,76 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 1,77 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.