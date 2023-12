Bohai Capital Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Dividendenrendite von Bohai Leasing liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Bohai Leasing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,37 Prozent, was eine Underperformance von -1,2 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 1,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bohai Leasing bei 18, was im Vergleich zu Unternehmen aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält Bohai Leasing eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe. Das langfristige Stimmungsbild in Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird als "Gut" eingestuft, da eine starke Aktivität und eine positive Veränderung gemessen wurden.

Insgesamt zeigt sich also, dass Bohai Leasing gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenpolitik, Aktienkurs und fundamentale Kriterien erhält, während das langfristige Stimmungsbild als positiv bewertet wird.

