Bogotá: Die Tür Europas zum lateinamerikanischen Markt

BOGOTÁ, Kolumbien (ots/PRNewswire) -- Die Agentur für die Förderung von Investitionen und die Gewinnung von Weltklasseveranstaltungen, Invest in Bogotá, verfolgt eine umfangreiche Agenda von Besuchen und Treffen mit wichtigen europäischen Akteuren, um Geschäftstrends und das Potenzial der Stadt ins Licht zu rücken- Zahlen des Unternehmens zufolge positionieren die neuen Investitionsprojekte, die zwischen 2012 und 2022 aus Europa in Kolumbien angestoßen wurden, diesen Kontinent als den Hauptinvestor im Land, sogar vor Nordamerika.Mit einer umfangreichen Agenda für die Teilnahme an strategischen Veranstaltungen und Treffen mit wichtigen Stakeholdern stärkt „Invest in Bogotá", die Agentur für die Förderung ausländischer Investitionen und die Gewinnung von Weltklasseveranstaltungen für die kolumbianische Hauptstadt, seine Position bei Unternehmen, Interessensgruppen und öffentlich-privaten Einrichtungen in Europa. Damit sollen Investitionsgelegenheiten für Investoren präsentiert werden, Dynamik, Beschäftigung und Technologietransfer in der Region zu generieren und Bogotá als eine Exportplattform zu positionieren, die sich der Einhaltung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) verschrieben hat.Während dieses Besuchs in Europa wurden Themen wie die Dekarbonisierung, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und das Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels angesprochen, um zu verantwortungsbewussten Investitionen überzugehen. Invest in Bogotá konnte dadurch mit Unternehmen aus Deutschland und Spanien, Ländern mit hoher Priorität für Bogotá, Investmentgelegenheiten in der Region Bogotá sondieren.Geschäftsführer sagen, dass es trotz der Schwierigkeiten, der Ineffizienzen und der Herausforderungen in der Region vier große Märkte gibt, die weiterhin ein bevorzugtes Investitionsziel für diese Art von Investoren darstellen: Mexiko, Kolumbien, Chile und Brasilien. Zusammen sind diese Länder für mehr als zwei Drittel des BIP Lateinamerikas verantwortlich und bieten große Möglichkeiten in Bereichen wie unter anderem nachhaltige Infrastruktur, erneuerbare Energien, Abfallwirtschaft, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, gesunde Lebensmittel und Agrarwirtschaft und Energiewende.In den letzten zehn Jahren erhielt Bogotá 576 neue Investitions- und Expansionsprojekte aus Europa im Wert von 9.071 Millionen US-Dollar, wodurch fast 50.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden.Isabela Muñoz, Executive Director von Invest in Bogotá, sagt dazu: „Spanien mit 38,7 % und Deutschland mit 9,7 % sind die wichtigsten Investitionsländer; darüber hinaus konzentrieren sich in der Region Bogotá 57,6 % der Projekte, 36,5 % der Investitionsbeträge und 41,5 % der Arbeitsplätze, die durch die europäischen Direktinvestitionen in Kolumbien entstanden sind. Dies positioniert die Stadt als bevorzugtes Ziel für europäische Investoren in Kolumbien."Aus diesem Grund konzentrierte sich die Agenda nicht nur auf die Bewertung von Maßnahmen, die zur Förderung von Unternehmen im Land und in der Stadt beitragen, sondern auch darauf, das enorme Potenzial der kolumbianischen Hauptstadt für die Ansiedlung von Betrieben internationaler Unternehmen sichtbar zu machen, die in den lateinamerikanischen Markt eintreten oder expandieren möchten.Diese großartigen Möglichkeiten bringen auch Herausforderungen für die verschiedenen Märkte mit sich, vor allem für lateinamerikanische Schwellenländern: „Um sich in dieses nachhaltige Investment-Ökosystem vollständig zu integrieren, gibt es viel zu tun, um unter anderem zugängliche Informationen, Anreize und Regulierungen zu schaffen, Hindernisse zu überwinden und zuverlässige Metriken zu haben, um die Region Bogotá weiterhin als das hervorragende Investitionsziel in Lateinamerika zu positionieren", sagt Muñoz abschließend.Kontakt:Lorena RodríguezMarketing and Communications OfficerE-Mail: lrodriguez@investinbogota.orgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bogota-die-tur-europas-zum-lateinamerikanischen-markt-301747509.htmlPressekontakt:Mobilnummer: +57 3229312489Original-Content von: Invest in Bogota, übermittelt durch news aktuell