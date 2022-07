Vor dem Börsengang: MariaDB gewinnt neue CFO und neues Vorstandsmitglied / Die Finanz- und Operations-Expertinnen unterstützen die nächste Wachstumsphase des Datenbankanbieters

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Redwood City, Kalifornien und Helsinki, Finnland (ots) -Die MariaDB® Corporation (https://mariadb.com/) gibt heute die Ernennung von Christine Napoli zum Finanzvorstand (CFO) und Christine Russell zum neuen Vorstandsmitglied bekannt.Die Ernennungen kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen: Für den mit Ende März endenden Sechsmonatszeitraum konnte MariaDB ein Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum melden. In dieser Zeit ist MariaDB mehr als viermal so stark gewachsen wie der Markt für relationale Datenbanken, dem IDC für den Zeitraum zwischen 2020 und 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 Prozent voraussagt.Angesichts der Modernisierung von Unternehmen und der Verlagerung in die Cloud befreien die Datenbankprodukte von MariaDB Kundinnen und Kunden von Kosten, der Cloud-Bindung sowie den Einschränkungen und der Komplexität proprietärer Datenbanken. MariaDB verfügt über einen wachsenden Kundenstamm mit mehr als 600 Kunden in mehr als 60 Ländern aus den Branchen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Einzelhandel, Technologie, dem öffentlichen Sektor und dem Bildungsbereich."Im Zuge der Skalierung von MariaDB ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir über ein Team verfügen, das über die nötige Erfahrung und das Fachwissen verfügt, um die von börsennotierten Unternehmen erwarteten Finanzkontrollen und -abläufe zu implementieren", so Michael Howard, CEO der MariaDB Corporation. "Frau Napoli und Frau Russell haben beide brillante Karrieren im Finanzwesen gemacht und verfügen über die nötige Erfahrung, um uns in den kommenden Zeiten zu führen. Mit diesen beiden neuen Führungskräften sind wir gut aufgestellt, wenn wir unseren Wechsel ins Börsen-Rampenlicht fortsetzen.""In der Datenbankbranche findet eine Renaissance statt", sagt Christine Napoli, Finanzvorstand der MariaDB Corporation. "Angesichts der Notwendigkeit, datengetrieben zu arbeiten, wie ich es schon während meiner Zeit in der Medienbranche erlebt habe, müssen Datenbanken, die das Rückgrat von Applikationen bilden, extrem widerstandsfähig sein und eine massive Skalierung unterstützen. MariaDB ist mit seiner Datenbanktechnologie der neuen Generation eindeutig in einer Führungsposition, und ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein, das das Wachstum und den Betrieb des Unternehmens unterstützen wird.""MariaDB ist auf der Überholspur, um ein äußerst erfolgreiches Unternehmen zu werden", sagt Christine Russell, Vorstandsmitglied der MariaDB Corporation. "Nur sehr wenige Unternehmen sind so gut positioniert wie MariaDB, um es mit der 40 Milliarden Dollar schweren Industrie für relationale Datenbanken aufzunehmen und Kunden beim Übergang von proprietären Datenbanken zu Open Source und der Cloud zu helfen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem restlichen Vorstand und den Führungskräften, um diese unglaubliche Marktchance zu nutzen."Über Christine Napoli, CFO der MariaDB CorporationChristine Napoli wechselt von Peacock, dem Streaming-Dienst von NBCUniversal, wo sie als CFO tätig war. Bei Peacock war sie von Beginn an eine wichtige Führungsfigur und trug dazu bei, das Unternehmen innerhalb von zwei Jahren auf 28 Millionen monatlich aktive Konten und einen Jahresumsatz von weit über 700 Millionen US-Dollar zu steigern. Sie ist eine qualifizierte Führungskraft mit umfassender operativer und finanzieller Erfahrung in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen von NBCUniversal. Zuvor arbeitete sie bei Price Waterhouse LLP (jetzt PwC) als Wirtschaftsprüferin im Finanzdienstleistungssektor.Über Christine Russell, Vorstandsmitglied der MariaDB CorporationChristine Russell ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses von drei börsennotierten Technologieunternehmen, darunter AXT, Inc., eGain Corporation und QuickLogic Corporation, sowie von mehreren privaten Unternehmen, darunter iCoin Technology und Silicon Valley Directors' Exchange. Zuvor war sie als CFO bei sechs börsennotierten Unternehmen tätig, darunter PDF Solutions, UniPixel, Inc, Virage Logic Corporation, Ceva, Inc, Persistence Software Inc und Valence Technologies, Inc, sowie bei zwei durch Private Equity finanzierten Firmen und vier durch Risikokapital finanzierten Unternehmen. Sie hat erfolgreiche Börsengänge und anschließende Kapitalerhöhungen mit einem Volumen von über 200 Millionen Dollar durchgeführt.Weitere Informationen- Entdecken Sie MariaDB-Datenbankprodukte (https://mariadb.com/products/)- Erste Schritte in der Cloud mit MariaDB SkySQL (https://mariadb.com/products/skysql/get-started/)- Besuchen Sie mariadb.com- Folgen Sie @mariadb (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariadb&esheet=52715560&newsitemid=20220511005471&lan=en-US&anchor=%40mariadb&index=11&md5=17d3a60aa2a25456824d044dcedd0a3f) auf Twitter- Lesen Sie den MariaDB-Blog (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fmariadb.com%2Fresources%2Fblog%2F&esheet=52715560&newsitemid=20220511005471&lan=en-US&anchor=blog&index=12&md5=af120c7d1e826e2a461774b1645b68fc)- Anfang des Jahres gab MariaDB die Absicht bekannt, durch den Zusammenschluss mit Angel Pond Holdings Corporation (NYSE:POND) ein börsennotiertes Unternehmen zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://mariadb.com/IPO.Über MariaDB CorporationMariaDB (https://mariadb.com/de/) befreit Unternehmen von den Kosten, der Cloud-Bindung, den Einschränkungen und der Komplexität proprietärer Datenbanken und ermöglicht es ihnen, in das Wesentliche zu investieren - die schnelle Entwicklung innovativer, kundenorientierter Anwendungen. MariaDB verwendet modulare, speziell entwickelte Speicher-Engines zur Unterstützung von Arbeitslasten, für die bislang eine Vielzahl spezialisierter Datenbanken erforderlich waren. Durch die Beseitigung von Komplexität und Einschränkungen können Unternehmen sich jetzt auf eine einzige vollständige Datenbank für all ihre Anforderungen verlassen, sei es auf Standardhardware oder in der Cloud ihrer Wahl. MariaDB kann innerhalb weniger Minuten für transaktionale, analytische oder hybride Anwendungsfälle bereitgestellt werden und bietet eine unübertroffene operative Agilität, ohne dass dabei die wichtigsten Unternehmensfunktionen wie echte ACID-Konformität und vollständiges SQL auf der Strecke bleiben. Unternehmen wie Bandwidth, DigiCert, InfoArmor, Oppenheimer, Samsung, SelectQuote und SpendHQ vertrauen auf MariaDB, denn MariaDB erfüllt die gleichen Grundanforderungen wie proprietäre Datenbanken, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten. Kein Wunder, dass MariaDB die am schnellsten wachsende Open-Source-Datenbank ist. Real business relies on MariaDB®.Pressekontakt:Andrea Weiss Pfitschermariadb@piabo.netPIABO PR GmbHMarkgrafenstraße 36, 10117 Berlin | GermanyOriginal-Content von: MariaDB, übermittelt durch news aktuell