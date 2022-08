Börsendebüt für den boerse.de-Technologiefonds!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, seit heute kann der neue boerse.de-Technologiefonds über die Börse gehandelt werden. Bereits in der Zeichnungsphase zeigte sich das große Interesse an unserem Champions-Plus-Fonds für Zukunftstrends. Denn insgesamt wurden rund 8 Millionen Euro eingesammelt, die nun in ein breit gefächertes Portfolio an Technologiewerten investiert werden....