Börsen-Crashes und risikoreduziertes Investieren Teil 4: Risikoreduziert investieren mit Qualitäts- bzw. Champions-Aktien

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vergangenen Freitag hatte ich mal wieder einige Texte zu verfassen, was ich wegen der ländlichen Ruhe ganz gerne von zu Hause aus erledige. Und wie so häufig, fand auch an diesem Freitag die Mittagspause bei unserem alteingesessenen Dorfwirt statt. Abo-Essen reichlich und satt für sage und schreibe 8 Euro! Und dabei stehen dann auch noch...