STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN VM57TS)

Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich derzeit im Aufwind. Seit Jahresbeginn legten die Papiere der Frankfurter um rund 17 % zu. Eine positive Analystenmeinung von Morgan Stanley lässt den Aktienkurs heute um weitere 3 % auf 14,59 Euro steigen. Die Experten geben ein Kursziel von 18 Euro an und heben vor allem die Ertragsdynamik und Fortschritte bei der Kostenkontrolle hervor. Stuttgarter Anleger nutzen den Kurssprung um Gewinne zu realisieren, sie verkaufen einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.

2. Put-Optionsschein auf Tesla (WKN VU23Y0)

Tesla macht die zunehmende chinesische Konkurrenz auf dem E-Automarkt zu schaffen. So löste im Januar BYD die Kalifornier als größten E-Autobauer der Welt ab. Analysten sehen vor allem kurzfristig Probleme aufgrund sinkender Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen sowie Auswirkungen von Preissenkungen auf die Profitabilität bei Tesla. Das spiegelt auch der Kursverlauf wider, in den letzten 6 Monaten verbilligten sich die Papiere des E-Autobauers um 26 %. Nach einem überraschenden Sprung um knapp 3 % auf 177,67 US-Dollar im gestrigen US-Handel, ist heute ein Put-Optionsschein auf Tesla gefragt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN ME8D6L)

Der DAX ist aktuell nicht aufzuhalten. Der deutsche Leitindex bleibt weiter auf dem Gaspedal und klettert von Rekord zu Rekord. Im Wochenvergleich geht es um 2,7 % auf 18.456 Punkte hoch. Kurz vor dem Quartalsende blickt das deutsche Aktienbarometer somit auf einen Zuwachs von 10 % seit Jahresbeginn zurück. Knock-out-Anleger handeln heute einen Knock-out-Call auf den DAX rege.

Euwax Sentiment Index

Auch am heutigen Handelstag setzt der DAX seine Rekordjagd unvermindert fort. Die anhaltende Kauflaune bringt mit 18.456 Punkten erneut einen neuen Höchstwert mit sich. Damit notiert der deutsche Leitindex rund 0,4 % höher als am Vortag. Die Stimmung unter den Anlegern ist dagegen verhalten, der Euwax Sentiment zeigt -6 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX-Rally & (k) eine Korrektur in Sicht?

Entdecken Sie in diesem neuen Video mit Kemal Bagci (BNP Paribas) und "Conny" Cornelia Frey (Senior Communication Manager) die aktuellen Trends an den Börsen. DAX und Dow erklimmen dank der US-Fed ein Rekordhoch nach dem anderen. Was erwarten die Derivate-Anleger? Setzen sie auf eine Fortsetzung der Börsenparty oder erwarten sie Gewinnmitnahmen nach dem Kursanstieg? Und wie sieht es beim Goldpreis aus, der ebenfalls nicht zu stoppen ist? Oder doch? Erfahren Sie, was die kommende Handelswoche bereithält!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ZwO7F4GkmZY

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)