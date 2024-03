STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Aixtron (WKN ME97Z4)

Der Anlagenbauer Aixtron konnte letzte Woche für das Geschäftsjahr 2023 gute Zahlen präsentieren. Der Umsatz wuchs um 36 % auf 630 Millionen Euro an, beim Gewinn konnte sogar eine Steigerung um 45 % auf 145,2 Millionen Euro erreicht werden. Aktionäre dürfen sich zudem über eine Dividendenerhöhung um 9 Cent auf 40 Cent freuen. Getrübt wurde die Stimmung allerdings durch einen vorsichtigen Geschäftsausblick sowie den Wegfall eines Großauftrags seitens ams-Osram. Die Aixtron-Aktie rutschte in der Folge um rund 20 % in Richtung 25 Euro ab. In den letzten Tagen wurde ein Teil der Verluste wieder aufgeholt, aktuell kostet ein Anteilsschein 27,86 Euro. Stuttgarter Anleger setzen auf eine weitere Erholung und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Aixtron.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN UM247B)

Der Rüstungskonzern Rheinmetall konnte einen neuen Auftrag zur Lieferung von Artilleriemunition an Land ziehen. Das Auftragsvolumen soll demnach bei 300 Millionen Euro liegen. Wer der Auftraggeber ist, wurde nicht bekannt gegeben, es handle sich um einen europäischen NATO-Staat. Die Rheinmetall-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und erreicht zum heutigen Handelsbeginn ein neues Allzeithoch von 440 Euro. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall gefragt.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin (WKN VD07JC)

Der Bitcoin setzt seine Kursrallye fort und erreichte gestern mit 63.410 Euro ein neues Rekordhoch. Damit konnte die bekannteste Kryptowährung in den letzten 12 Monaten um rund 200 % an Wert zulegen. Nach dem neuen Top wurden offenbar Gewinne realisiert, sodass es kurzfristig sogar wieder in Richtung 55.000 Euro geht. Aktuell erholt sich der Bitcoin-Preis wieder, aktuell stehen 61.135 Euro auf der Kurstafel. Knock-out-Anleger nutzen die Volatilität, sie handeln eifrig einen Knock-out-Call auf den Bitcoin.

Euwax Sentiment Index

Die zweite Wochenhälfte verspricht für Anleger Spannung. Heute steht eine Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell an. Marktbeobachter erwarten weitere Signale in Sachen Zinssenkung. Am morgigen Donnerstag trifft sich die EZB zu ihrer nächsten turnusmäßigen Sitzung. Im Vorfeld dieser wichtigen Termine tritt der DAX weiter auf der Stelle. Derzeit notiert das Aktienbarometer mit 17.708 Punkten rund 0,06 % im Plus. Die Anlegerstimmung ist deutlich positiv, der Euwax Sentiment zeigt +45 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Immobilienmarkt unter Druck - Heilsbringer Zinssenkung?

Kostenexplosion am Bau, Projekte werden gestoppt, Büros stehen leer, Firmen gehen pleite - der Immobiliensektor leidet. Und das hat viele Gründe. Über die Belastungsfaktoren, die Schieflage insbesondere bei Gewerbeimmobilien und die Hoffnung auf sinkende Zinsen spricht Carsten Klude (Chefvolkswirt M.M. Warburg & CO) mit "Conny" Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Er verrät zudem wer die Risiken trägt und warum Parallelen zur Krise am chinesischen Immobilienmarkt kaum zu sehen sind.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=OwfIrL81y5A

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)