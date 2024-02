STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UL8NE4)

Am Abend findet die Quartalssaison in den USA ihr vorläufiges Highlight. Mit Apple, Meta und Amazon berichten drei der fünf Top-Aktien in den USA. In den vergangenen Tagen wurden gute Zahlen bei Microsoft und Alphabet tendenziell zu Gewinnmitnahmen genutzt. Dennoch positionieren sich Derivateanleger in Stuttgart optimistisch und kaufen einen Discount-Call auf Amazon.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN ME1A5S)

Rheinmetall kann seinen langfristigen Trend auch im Jahr 2024 fortsetzen. Mit plus 15 Prozent liegt die Aktie im DAX auf Rang 3. In den vergangenen Tagen konnte Rheinmetall weitere Großaufträge verbuchen. Am Donnerstag verkündet der Rüstungskonzern den Einstieg als Hauptgesellschafter beim rumänischen Fahrzeughersteller Automecanica Medias. In Stuttgart nehmen Derivateanleger Gewinne mit und verkaufen einen Discount-Call.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones (WKN MD9CZ9)

Auf der FED-Sitzung am Mittwoch erwies sich FED-Chef Powell als Spielverderber und erteilt den Hoffnungen auf eine sehr baldige Zinssenkung im März eine Absage. Die Märkte reagieren mit Verlusten, die sich unterm Strich aber in Grenzen halten. Powell verwies auf den robusten Arbeitsmarkt, weshalb die Hürde für eine Zinssenkung im März zu hoch sei. In Stuttgart wird ein Knock-out-Call auf den Dow Jones rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX kann seine nachbörslichen Verluste nach der FED-Sitzung am Donnerstag aufholen und wieder die Marke von 16.900 Punkten anvisieren. Damit geht die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage weiter. In Stuttgart wechseln sich Bullen und Bären ab, was für ein schwankendes Sentiment sorgt. Gegen 13.00 Uhr dominieren die Bären mit einem Sentiment von Minus 25.

Spannung vor Alphabet + Microsoft-Bilanzen - Rückenwind für DAX & Dow?

Was ist los in China? Die erhoffte starke Erholung der Wirtschaft nach Corona ist ausgeblieben und das Land hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Wieviel Vertrauen haben die Anleger derzeit noch in chinesische Aktien und warum ist diese Woche bei den US-Bilanzen so spannend und ggf. auch richtungsweisend? Einschätzungen von Derivate-Experte Nicolai Tietze, Morgan Stanley, im Gespräch mit Cornelia Frey.

