1. Discount-Call-Optionsschein auf Ferrari (WKN ME1A5F)

Im vergangenen Herbst fuhr die Ferrari-Aktie auf der Überholspur und erreichte mit 346 Euro ein neues Rekordhoch. Danach ging es für die Papiere des italienischen Sportwagenbauers allerdings in den Rückwärtsgang, aktuell kostet ein Anteilsschein 316,80 Euro. Dieser Kurs entspricht in etwa dem Niveau der meisten Analystenziele. Optimistischer zeigt sich die UBS, die ihr Kursziel von 413 Euro jüngst bestätigte. An der Euwax ist heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Ferrari gefragt.

2. Faktor 3x Long Optionsschein auf Fresenius (WKN SD3J38)

Fresenius-Aktionäre erlebten im letzten Jahr eine Berg- und Talfahrt mit einem Tief bei 23,33 Euro und einem Hoch bei 31,21 Euro. Derzeit nähert sich die Aktie des Medizintechnik-Konzerns mit einem Preis von 26,32 Euro wieder dem Tief an. Analysten der UBS schauen dennoch positiv gestimmt in die Zukunft. Sie erwarten aufgrund der nachlassenden Inflation eine Margensteigerung und damit eine Steigerung des operativen Gewinns in 2024 um 13 %. Nach einem Kursplus von 0,7 % am heutigen Handelstag, verkaufen Stuttgarter Anleger einen Faktor 3x Long Optionsschein auf Fresenius.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones (MD9CZ9)

Indizes stehen weiterhin im Fokus von Knock-out-Anlegern. Aktuell rangiert ein Knock-out-Call auf den Dow Jones an der Spitze. Der Auftakt ins neue Börsenjahr verlief auch für den US-amerikanischen Leitindex nicht wie gewünscht. Mit 37.266 Punkten notiert er rund 1,5 % niedriger als zum Jahresende 2023 hin. Vor allem eingetrübte Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen lassen bei den Anlegern keine Kauflaune aufkommen.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startet das zweite Halbjahr freundlich, zu Handelsbeginn geht es kurz über die 16.200 Punkte. In der Folge pendelt sich das deutsche Aktienbarometer bei 16.170 Punkten und einem Plus von 0,1% ein. Die Anleger scheinen noch etwas abwartend zu agieren und belassen den Euwax Sentiment im neutralen Bereich bei +2 Punkten.

Zinssenkungen: Wehe die Fed enttäuscht, dann?

Der langsame Rückgang der Inflation, anstehende Zinssenkungen und die Präsidentschaftswahl - 2024 ist jede Menge los in den USA. Wie beeinflussen diese Themen die Finanzmärkte? Wieviel Zinsphantasie ist in den Kursen schon eingepreist? Und warum ist die Wahl in Indien für uns Europäer so spannend? Einschätzungen von Roland Hirschmüller, Baader Bank, im Marktgespräch mit Cornelia Frey.

