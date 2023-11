STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Call-Optionsschein auf Bayer ( WKN VM4EJ5)

Bayer erlebt zum Wochenbeginn einen regelrechten Absturz, begründet durch ein Glyphosat-Urteil in den USA und einen Studienabbruch rund um das Medikament Asundexian. Das Medikament war ein Hoffnungsträger, weshalb potenzielle Umsatzausfälle schwer wiegen. Bayer verliert 20 %und fällt auf den tiefsten Stand seit 2009. In Stuttgart wird Bayer rege gekauft. Die stärksten Umsätze sehen wir heute in einem Call-Optionsschein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP ( WKN ME1A9L)

SAP zeigt sich unbeeindruckt von der leichten Schwäche im DAX, welche maßgeblich von Bayer verursacht wird. Die Walldorfer klettern mit knapp 140 Euro auf den höchsten Stand seit 3 Jahren. 2020 hatte der Software-Konzern mit 143,32 Euro ein Rekordhoch verbucht. Dieses dürften die Bullen in diesem Jahr noch angreifen. Nach den Quartalszahlen im Oktober hatten sich zahlreiche Analysten positiv geäußert. In Stuttgart setzt man auf einen Discount-Call-Optionsschein.

3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB0XS0)

Ein Paukenschlag wurde am Freitag nach Handelsende in den USA verkündet: ChatGPT-Entwickler OpenAI hat Sam Altman vom Posten des CEOs entbunden. Dieser wurde als Mastermind rund um die AI-Software gesehen. Altman wechselt kurzerhand zu Microsoft. Altman und andere Ex-Beschäftigte von OpenAI sollen bei Microsoft ein neues Forschungsteam anführen, wie Microsoft-Chef Satya Nadella am Montag ankündigte. In Stuttgart setzt man auf den Tech-Giganten und kauft einen Call.

Euwax Sentiment Index

Nach einer extrem starken November-Rallye konsolidiert der DAX am Montag etwas. Das Bild täuscht jedoch. Ohne Bayer, die den DAX rund 55 Punkte kostet, würde der Index im Plus notieren. In Stuttgart ist die Positionierung im Sentiment verhalten. Am Vormittag wurde der Rückgang zunächst gekauft, am Mittag herrscht ein Patt zwischen Bullen und Bären vor - mit einem Sentiment um die Nulllinie.

