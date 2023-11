STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Coinbase Call-OS ( WKN VU87B0)

Der Bitcoin klettert weiter und steigt auf das höchste Niveau seit Frühjahr 2022. Anleger setzen auf eine zeitnahe Zulassung des Spot-ETFs durch die SEC. An der EUWAX wird das Thema auch aktienseitig gespielt. Mit Coinbase holen sich die Anleger die größte börsennotierte Kryptobörse aus den USA ins Depot. Die volatile Aktie wird mit einem Call-OS gekauft.

2. XPENG Discount-Call-OS (WKN ME1644)

Mit Xpeng setzen die Anleger zum Wochenausklang auf einen Exoten aus China. Der E-Autohersteller kann in diesem Jahr eine starke Rallye vorweisen, was bekanntlich nicht für alle chinesischen Aktien gilt. Ende Oktober gab Xpeng aufTech Day in Guangzhou zahlreiche Neuerung bekannt, auch ein Self-Driving-Programm, was zeitnah in China getestet werden soll. In Deutschland ist ein Händlernetz mit bis zu 130 Standorten geplant. In Stuttgart wird ein Discount-Call gekauft.

3. Telekom Call-OS (WKN VU5MLL)

Die Telekom-Aktie kann sich nach den Quartalszahlen weiter behaupten. Im Herbst war der Titel unter 20 Euro gerutscht, am Freitag stehen wieder 21,60 Euro auf der Kurstafel. In Stuttgart werden Gewinne in einem Call-OS kassiert, der verkauft wird. Die Zahlen der Bonner kamen an der Börse recht gut an. Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss schwächer als im Vorjahr abgeschlossen, insgesamt aber die Erwartungen jedoch knapp erreicht.

Euwax Sentiment Index

Der DAX konsolidiert in einem relativ nachrichtenarmen Umfeld. Der Index fällt wieder unter 15.300 Punkte. Ausschläge im Sentiment an der EUWAX sind eher gering. Bullen und Bären wechseln sich ab, gegen 13.00 Uhr wird der DAX mit einem Sentiment von Plus 25 tendenziell gekauft.

Börse Stuttgart auf Youtube

China: Auf zu alter Stärke?

Nach dem strengen Lockdown waren alle Augen auf China gerichtet. Gelingt dem Land die erhoffte fulminante Rückkehr? Yanjun Gast, Fondsmanagerin LBBW Asset Management berichtet über die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Monate, die strukturellen Probleme des Landes und verrät, warum die Talsohle am gebeutelten Immobilienmarkt sich dem Ende nähern könnte.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=6w4CXkQKiT0

