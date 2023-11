STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Knock-Out-Call auf SMA Solar ( WKN ME24DK)

SMA Solar hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt. Die Aktie korrigiert weiter und fällt im Tief unter 50 Euro. Im Sommer lag SMA noch bei 112 Euro in der Spitze. Nun schwächt sich die Auftragslage aber ab, was an der Börse nicht gut ankommt. In Stuttgart nutzen Derivateanleger die niedrigen Kurse um einzusteigen oder ihre Positionen auszubauen. SMA wird von Börsenmedien zum Kauf empfohlen. Anleger steigen in einen K.O-Call ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens Energy (WKN ME1A36)

Siemens Energy handelt in den vergangenen Tagen volatil um neun Euro, nachdem die Aktie einen Teil der Verluste nach dem Absturz Ende Oktober aufholen konnte. Derivateanleger setzen weiterhin auf ein Comeback der Aktie und kaufen einen Discount-Call. Dieser benötigt zur vollen Auszahlung einen Anstieg über 10,50 Euro. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy zuletzt auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Während das Gas- und Kraftwerksgeschäft des Energietechnikkonzerns einen steigenden Auftragseingang, höhere Gewinnmargen und einen starken Barmittelumschlag gezeigt habe, lasteten die Probleme der Windkrafttochter Gamesa auf der Gewinnentwicklung, schrieb der Analyst am Dienstag.

3. Call-Optionsschein auf Infineon (WKN UK96FS)

Nach der Korrektur im Herbst arbeitet Infineon weiter am Comeback. Zahlen legt das Unternehmen in der kommenden Woche am 15.11 vor. In Stuttgart überwiegt Vorsicht. Ein Call-Optionsschein auf Infineon wird verkauft. Analysten äußerten sich zuletzt optimistisch. Die Bank of America hat die Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie mit Kursziel 50 Euro bestätigt. Die Zeichen einer Bodenbildung in der Halbleiterbranche mehrten sich, so Analyst Didier Scemama.

Euwax Sentiment Index

Der DAX baut seine Gewinne aus und klettert in der Spitze über 15.300 Punkte. Die Bundesregierung einigt sich auf ein Strompreispaket, was besonders energieintensive Aktien wie BASF antreibt. In Stuttgart wurde zum Handelsauftakt zunächst gekauft, was ein positives Sentiment von plus 75 zeigte. Am Mittag wurden Anleger dann vorsichtiger und das Sentiment drehte kurz ins Negative. Gegen 13.00 Uhr liegt das Sentiment um die Nulllinie. Es werden also noch keine Absicherungen eingezogen.

Börse Stuttgart auf Youtube

Zu euphorisch? Gold und Aktien profitieren von Zinsphantasie | Öl | Börse Stuttgart

Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich aufgehellt - den Notenbanken sei Dank! Aber wie berechtigt sind die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen von Fed & EZB? Warum der Goldpreis aus Sicht der BNP überbewertet ist, der Ölpreis hingegen weiter steigen könnte - hier die Einschätzungen der BNP Paribas im aktuellen Marktgespräch mit Kemal Bagci.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=QJbvtgT0QS0

