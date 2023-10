STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf WW International (WKN ME1VUK)

WW International, besser bekannt als Weight Watchers, stieg im Frühjahr mit der Übernahme des Telemedizin-Anbieters Sequence in den Vertrieb von Abnehm-Medikamenten ein. In der Folge legte die WW International-Aktie um 200 % zu. Am 11. Oktober erreichte die Aktie des Diät-Unternehmens bei 13,30 US-Dollar ihr vorläufiges Jahreshoch. Gewinnmitnahmen ließen den Kurs seither auf 11 US-Dollar fallen. Stuttgarter Derivateanleger sehen Potential in der WW International-Aktie und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die US-Amerikaner ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MB1NMW)

Voraussichtlich am 09. November veröffentlicht die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal. Im Vorfeld erwarten Analysten von JP Morgan Chase robuste Zahlen und heben ihr Kursziel von 28,80 Euro auf 30 Euro an. Die Papiere des Bonner Telekommunikation-Konzerns kosten derzeit 20,35 Euro und damit 0,1 % weniger als am Freitag. Ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird von den Anlegern mehrheitlich verkauft.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN JB4DV6)

Der DAX bewegt sich weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld. Bestehende Konjunktursorgen, das hohe Zins-Niveau sowie der Nahost-Konflikt bestimmen den Handel. Zum Wochenauftakt geht es für den DAX bis auf 15.103 Punkte nach unten. Der deutsche Leitindex kann die Verluste im Handelsverlauf jedoch größtenteils wieder wett machen. An der Euwax stehen Knock-out-Zertifikate auf den DAX weit oben auf der Trading-Liste der Anleger. Der meistgehandelte K.O. ist ein Put auf das Aktienbarometer.

Euwax Sentiment Index

Der DAX zeigt sich zum Wochenauftakt weiterhin etwas schwach auf der Brust. Am Mittag notiert er bei 15.170 Punkten um 0,1 % tiefer als am Freitag. Im Handelsverlauf testete der deutsche Leitindex die 15.100 Punkte-Marke und konnte diese erfolgreich verteidigen. Die Anleger in Stuttgart bleiben wachsam und lassen den Euwax Sentiment bei -13 Punkten notieren.

Börse Stuttgart auf Youtube

Eskalation in Israel - DAX unter Druck

Rote Vorzeichen zum Wochenstart: Die Situation in Nahost verschärft sich und der DAX gibt am Montag weiter ab. Nach einem schwachen September geht es für die Aktienkurse also einmal mehr gen Süden. Positiv dürften hingegen die Q3-Ergebnisse in Europa ausfallen, die in wenigen Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Allerdings, so Derivate-Experte Volker Meinel, wohl ein letztes "Hurra" - danach werden Zinserhöhungen und die Rezession ihre Spuren hinterlassen. Welche "sicheren Häfen" nun gefragt sind und welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben, verrät der Finanzmarkt-Experte Volker Meinel im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=c4KSMQs2hZA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)