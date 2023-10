STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UL6EXD)

Mit den Amazon Prime Deal Days läutet der Online-Riese diese Woche allmählich das Weihnachtsgeschäft ein. Das Schlussquartal ist für Amazon das wichtigste Quartal des Jahres. Anleger und Analysten dürften gespannt auf die Umsatzentwicklung schauen. Nachdem es in den letzten Wochen für die Amazon-Aktie um 5,5 % nach unten ging, stabilisiert sie sich derzeit. Heute kosten die Papiere des Online-Versandhändlers 129,83 US-Dollar und damit 0,27 % mehr als am Vortag. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Amazon ist an der Euwax gefragt.

2. Call-Optionsschein auf Visa (WKN HG8185)

Die Aktie des Kreditkartenanbieters Visa kratzte Mitte September mit 250,06 US-Dollar an ihrem Allzeithoch. Seither konsolidieren die Papiere etwas und notieren ca. 5 % tiefer. Heute kann die Aktie des Zahlungsdienstleisters um 0,12 % auf 237,04 US-Dollar zulegen. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Call-Optionsschein auf Visa ein.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MB9CUD)

An der Euwax nehmen Derivateanleger den DAX ins Visier. Nach dem schwachen Wochenauftakt aufgrund des Nahost-Konflikts kann sich das deutsche Aktienbarometer bis zur Wochenmitte erholen und überspringt locker die 15.400 Punkte. Dementsprechend rege werden Knock-outs auf den DAX gehandelt. An der Spitze steht ein Knock-out-Put, der überwiegend gekauft wird.

Euwax Sentiment Index

Die Aussicht auf eine Zinspause in den USA sowie nachlassende Anleiherenditen belassen den DAX weiter auf Erholungskurs. Für den deutschen Leitindex geht es nach einem verhaltenen Handelsstart bis zum Mittag auf 15.440 Punkte. Damit notiert der DAX 0,1 % im Plus. Vor dem am Abend erwarteten Fed-Sitzungsprotokoll agieren die Anleger vorsichtig, für den Euwax Sentiment stehen -15 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Eskalation in Israel - DAX unter Druck | Ölpreis | Gold

Rote Vorzeichen zum Wochenstart: Die Situation in Nahost verschärft sich und der DAX gibt am Montag weiter ab. Nach einem schwachen September geht es für die Aktienkurse also einmal mehr gen Süden. Positiv dürften hingegen die Q3-Ergebnisse in Europa ausfallen, die in wenigen Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Allerdings, so Derivate-Experte Volker Meinel, wohl ein letztes "Hurra" - danach werden Zinserhöhungen und die Rezession ihre Spuren hinterlassen. Welche "sicheren Häfen" nun gefragt sind und welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben, verrät der Finanzmarkt-Experte Volker Meinel im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=c4KSMQs2hZA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)