STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Dell Technologies (WKN ME18K9)

Der US-amerikanische PC-Anbieter Dell Technologies machte Anfang September mit guten Quartalszahlen auf sich aufmerksam. In der Folge sprang der Aktienkurs um ca. 30 % in die Höhe und erreichte mit 72,82 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Seither bröckeln die Gewinne allerdings etwas ab, in der letzten Woche geht es zeitweise um 6 % nach unten. Zum Wochenstart stabilisiert sich der Kurs, aktuell kostet ein Anteilsschein am PC-Hersteller 66,45 US-Dollar und damit 0,06 % mehr als am Freitag. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Dell Technologies gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Shell (WKN MB7FT3)

Die am Wochenende aufgeflammten Kampfhandlungen in Israel ließen den Ölpreis um 3 % steigen. Das hilft auch dem zuletzt schwächelnden Aktienkurs von Shell. Die Papiere des Öl-Konzerns verteuern sich heute um 4,35 % auf 26,46 GBP. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Discount-Call-Optionsschein auf Shell rege.

3. Knock-out-Put auf Siemens Energy (WKN KH7WYB)

Seit Bekanntwerden von Qualitätsproblemen bei den Windrädern der spanischen Tochter Gamesa befindet sich die Siemens Energy-Aktie im Rückwärtsgang und verlor seit Juni rund die Hälfte ihres Börsenwertes. In der Vorwoche verbilligten sich die Papiere nochmals um 7 %, heute versucht sich die Aktie des Energie-Konzerns an einer Erholung und steigt um 0,74 % auf 11,54 Euro. Ende Mai kostete ein Anteilsschein noch 24,80 Euro. Ein Knock-out-Put auf Siemens Energy wird von den Anlegern heute überwiegend verkauft.

Euwax Sentiment Index

Unter dem Eindruck des wieder entflammten Nahost-Konflikts und dem damit einhergehenden steigenden Ölpreis startet der DAX mit Verlusten in die neue Handelswoche. Kurz nach Handelsbeginn erreichte der deutsche Leitindex sein vorläufiges Tagestief bei 15.077 Punkten. Bis zum Mittag kann er seine Verluste eingrenzen, aktuell stehen 15.155 Punkte und damit ein Minus von rund 0,5 % auf der Kurstafel. Nach einem Stimmungstief am späten Vormittag hellt sich die Stimmung unter den Anleger derzeit wieder auf. Der Euwax Sentiment notiert bei +14 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Christian W. Röhl: Vorsicht - diese Stolperfallen meiden!

Auf dem Weg an die Börse lauern einige Stolperfallen. Worauf Anleger achten sollten, damit die ersten Schritte an der Börse gelingen, verraten Investor & Podcaster Christian W. Röhl und Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer des DSW. Sie berichten im Gespräch von ihren eigenen Erfahrungen und verraten, warum langweilige Investments oft die beste Entscheidung sind.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1EjYpNoOosA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)