STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB116R)

Die EU verschärft im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) ihre Regeln für digitale Plattformen und Chatdienste. Ziel ist, die Marktmacht der Tech-Riesen zu beschränken und den Wettbewerb zu fördern. Die Wettbewerbshüter definieren hierfür eine "Gatekeeper-Liste" mit Unternehmen und Produkten, die dem DMA unterliegen. Auf dieser Liste findet sich auch Microsoft mit seinen Produkten Windows und LinkedIn. Die Aktie des Software-Konzerns kostet aktuell 332,04 US-Dollar und damit 0,25 % weniger als am Vortag. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft wird von den Anlegern verkauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks (WKN MB79B9)

Nachdem das abgelaufene Quartal für das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks besser als gedacht verlief, verbesserte sich auch der Ausblick. Das überzeugt Analysten von JP Morgan, diese belassen die Aktie auf overweight und heben ihr Kursziel von 251 auf 268 US-Dollar an. Nach einem Kursanstieg von ca. 14 % in den letzten beiden Wochen, konsolidieren die Papiere der Kalifornier etwas. Heute geht es 0,55 % auf 243,86 US-Dollar nach unten. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks gekauft.

3. Knock-out-Put auf den DAX (WKN SW0M34)

In den USA sorgen starke Wirtschaftsdaten für größer werdende Zinssorgen und belasten die Stimmung. Die negativen Vorgaben aus Übersee sorgten zum heutigen Handelsbeginn für ein Minus von 0,25 % im DAX. In der Folge berappelte sich das Aktienbarometer jedoch wieder und kann die Verluste wieder ausgleichen. Stuttgarter Derivateanleger handeln vor allem Knock-out-Puts auf den DAX.

Euwax Sentiment Index

Nach einem schwachen Start in den Handelstag, kann der DAX zum Mittag hin seine Verluste aufholen und notiert aktuell bei 15.792 Punkten mit 0,3 % im Plus. Umgekehrtes Bild beim Euwax Sentiment, der im Handelsverlauf aus dem positiven in den negativen Bereich wechselte. Aktuell stehen -55 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Trader 2023- Neue Regeln und spannende Preise!

Brot und Spiele braucht der Mensch - wie gut, dass auch 2023 das Börsenspiel "Trader" in den Startlöchern steht. Richy und Patrick Kesselhut von der Société Générale besprechen alle Neuerungen, Details und natürlich was es zu gewinnen gibt. Alles Wichtige zu Spielgruppen, Depot-Reset und Start Kapital erfahren Sie in diesem Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=f4F-236ISyo

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)