1. Discount-Call-Optionsschein auf BioNTech (WKN UL1KEJ)

Der Impfstoff-Hersteller BioNTech hat sein Corona-Vakzin Comirnaty weiterentwickelt und an neue Varianten des Omikron-Virus angepasst. Die europäische Arzneimittel-Agentur hat den Impfstoff nun zur Zulassung empfohlen. Die zuständige EU-Kommission muss noch das finale grüne Licht geben, damit die Auslieferung des Vakzins beginnen kann. Das hilft der zuletzt strauchelnden BioNTech-Aktie, sie klettert in den letzten Tagen um ca. 6 % nach oben. Aktuell kostet ein Anteilsschein 121,75 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Impfstoff-Hersteller wird von den Anlegern gekauft.

2. Knock-out-Put auf AP Moeller Maersk (WKN MD2W73)

Die Aktie des dänischen Logistikers AP Moeller Maersk musste dieses Jahr Federn lassen. Aktuell steht ein 12-Monats-Minus von 22 % zu Buche. Nach den Anfang August präsentierten Quartalszahlen kann sich der Aktienkurs etwas stabilisieren. Im zweiten Quartal lag der Umsatz mit 12,99 Milliarden US-Dollar etwas unter den Erwartungen von 13,09 Milliarden US-Dollar. Dagegen übertrafen die Dänen mit einem Gewinn von 85 US-Dollar je Aktie die Erwartungen von 40,85 US-Dollar. Aktuell kostet eine Aktie des Logistik-Konzerns 1.729,50 Euro und damit 1,11 % mehr als am Vortag. An der Euwax wird ein Knock-out-Put auf AP Moeller Maersk verkauft.

3. Faktor 3x Long-Optionsschein auf Rational (WKN SB0BZ4)

Der bayrische Großküchen-Hersteller Rational blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurück. Dazu trugen neben einem Anstieg der verkauften Geräte auch durchgesetzte Preiserhöhungen bei. Die Aktie der Landsberger klettert seit Jahresbeginn um ca. 26%. Heute kostet ein Rational-Anteilsschein 695 Euro und damit 0,07% weniger als am Freitag. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Faktor 3x Long-Optionsschein auf den Küchenhersteller.

Euwax Sentiment Index

Der DAX kommt gut erholt aus dem Wochenende und hält sich wacker über den 15.900 Punkten. In einem eher ruhigen Marktumfeld, unter anderem Aufgrund eines Feiertages in den USA, steht der deutsche Leitindex am Mittag bei 15.923 Punkten mit 0,5% im Plus. Unter den Anlegern scheint die Stimmung eher neutral zu sein, der Euwax Sentiment notiert derzeit bei -4 Punkten.

