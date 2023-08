STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Knock-Out-Call auf SMA Solar (WKN UL2EHJ)

In der zweiten Börsenreihe hat am Morgen der hessische Solar-Spezialist SMA Solar Zahlen vorgelegt. Trotz guter Ergebnisse fällt die Aktie bei Investoren durch und wurde nach einem freundlichen Beginn deutlich abgestraft. In Stuttgart kauften Anleger zum Handelsbeginn einen Knock-Out-Call auf die Aktie, der von einem Börsenmedium empfohlen wurde.

2. Discount-Put auf Pepsi (WKN MB6B6C)

Anleger trennen sich am Donnerstag von einem Discount-Put auf Pepsi. Diese hatten wohl einen guten Riecher, denn der Schein hat von der längeren Seitwärtsbewegung der Aktie profitiert. Pepsi ist besonders unter Dividenden-Anlegern eine beliebte Aktie. Die Dividende wurde seit 1972 in jedem Jahr erhöht.

3. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens (WKN MB502R)

Ähnlich wie bei SMA Solar geht es auch bei Siemens mit den Zahlen in den Keller. Die Aktie lief bis in den Frühsommer sehr gut, musste den hohen Erwartungen nun jedoch etwas Tribut zollen. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts sank um 4 % auf 2,75 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem leichten Anstieg auf 2,9 Milliarden Euro gerechnet. In Stuttgart sehen Derivateanleger im Rücksetzer eine Kaufgelegenheit und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein ein.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startet das zweite Halbjahr freundlich, zu Handelsbeginn geht es kurz über die 16.200 Punkte. In der Folge pendelt sich das deutsche Aktienbarometer bei 16.170 Punkten und einem Plus von 0,1% ein. Die Anleger scheinen noch etwas abwartend zu agieren und belassen den Euwax Sentiment im neutralen Bereich bei +2 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

2. Börsenhalbjahr - was gehört jetzt ins Depot?

US-Aktien sind derzeit teurer als europäische Aktien. Aber was bedeutet eigentlich teurer? Wie lassen sich Aktien bewerten und vergleichen? Und was gehört fürs 2. Börsenhalbjahr ins Depot? Einschätzungen von Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem verrät, welche Marktmeinung die Privatanleger derzeit handeln.



