Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf TUI (WKN MB7Z2F)

Mit dem Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg befinden sich derzeit alle Schüler in Deutschland in den Ferien, ehe in NRW in der kommenden Woche die Ferien wieder enden. Die Reiselust bleibt trotz Inflation und Kosten auf hohem Niveau, wovon auch TUI profitiert. Die Aktie bricht in einem freundlichen Marktumfeld aus der hartnäckigen Widerstandszone 7 bis 7,15 Euro aus. Derivateanleger nehmen in Stuttgart vorerst Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein.

2. Call-Optionsschein auf General Electric (WKN VU3PTU)

Aufgrund der starken Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und Ersatzteilen kann General Electric seine Prognose für das laufende Jahr anheben und rechnet nun mit einem deutlich höheren Gewinn je Aktie. Der Kurs steigt auf das höchste Niveau seit fünf Jahren. In Stuttgart wird die Aktie mit einem Call-Optionsschein gekauft.

3. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer (WKN UK9UZV)

Das kurzfristige Momentum bei Bayer bleibt intakt. Die Aktie konnte den Rücksetzer nach der Gewinnwarnung rund um die Glyphosat-Sparte rasch aufholen und weitere Kursgewinne verbuchen. Derzeit notiert Bayer wieder über der 50-Tage-Linie. Seit Jahresbeginn hinkt Bayer mit einem Plus von rund 8% dem DAX deutlich hinterher. In Stuttgart setzt man auf eine Aufholjagd und kauft einen Discount-Call-Optionsschein.

Euwax Sentiment Index

Neue Woche, neuer Rekord - in Stuttgart traut man sich am Montag nicht so recht aus der Deckung. Das zeigt jedenfalls der Euwax Sentiment, was keine klare Tendenz wiedergibt. Das Barometer tendiert zwischen plus 20 und minus 20, womit weder Long- noch Short-Trader kurzfristig die Oberhand haben.

Börse Stuttgart auf Youtube

Knock-out-Zertifikate erklärt: Mit diesem einfachen Trick todsichere Gewinne erzielen?

Die letzte Runde unserer Video-Reihe zu Knock-out-Zertifikaten steht an! Dabei beantwortet Richy alle offenen Fragen unserer Community: Kann man mit einem einfachen Trick ganz easy Gewinne erzielen? Was passiert, wenn ein Emittent Pleite geht? Und wann sollte man Knock-out-Zertifikate am besten verkaufen? Die Antworten unseres Börsen-Lexikons auf diese und viele weiteren Fragen gibt's im Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=v_x0iKEb57E

