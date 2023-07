STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Knock-out-Call auf Deutsche Bank (WKN UK51SW)

Die Deutsche Bank hat am Mittwoch ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Wie erwartet ist der Gewinn zurückgegangen aber die Erwartungen wurden übertroffen. Um die Kosten zu senken, plant die Bank nun zusätzliche Sparmaßnahmen. Eine positive Überraschung war die Ankündigung eines Aktienrückaufprogramms. In einem freundlichen Marktumfeld setzen Derivateanleger in Stuttgart mit einem Knock-out-Call auf die Deutsche Bank.

2. Discount-Call auf Vonovia (WKN MB786M)

Am Morgen vor dem Zinsentscheid der EZB bleibt die Vonovia im Fokus der Derivateanleger. Diese dürften darauf hoffen, dass negative Überraschungen durch die EZB ausbleiben. Erwartet wird eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Für den Immobilienkonzern ist es wichtig, dass sich das Zinsumfeld mittelfristig beruhigt.

3. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MB6R2Q)

Nach leichten Verlusten rund um das Rebalancing an der Nasdaq und der FED-Sitzung am Mittwoch sind Tech-Aktien am Donnerstag wieder gefragt. Meta zieht deutlich an, aber auch Tesla wird gekauft. In Stuttgart setzt man auf einen Discount-Call-Optionsschein. Tesla hat bereits seine Quartalszahlen vorgelegt. Laut Analysten waren die jüngsten Kursrückgänge auch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen.

Euwax Sentiment Index

Der DAX kann im Vorfeld der EZB-Sitzung einen starken Handelstag verbuchen und bis auf knapp 16.300 Punkte ansteigen. An der EUWAX wurde sich ab 09.00 Uhr zunächst bullish positioniert. Danach fiel das Sentiment wieder in den negativen Bereich. Im Tief lag es bei Minus 70 was für starke Absicherung und Käufe von Short-Produkten spricht.

Börse Stuttgart auf Youtube

Knock-out-Zertifikate erklärt 💡 Mit diesem einfachen Trick todsichere Gewinne erzielen? | Teil 4

Die letzte Runde unserer Video-Reihe zu Knock-out-Zertifikaten steht an! Dabei beantwortet Richy alle offenen Fragen unserer Community: Kann man mit einem einfachen Trick ganz easy Gewinne erzielen? Was passiert, wenn ein Emittent Pleite geht? Und wann sollte man Knock-out-Zertifikate am besten verkaufen? Die Antworten unseres Börsen-Lexikons auf diese und viele weiteren Fragen gibt's im Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=v_x0iKEb57E

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)