1. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens (WKN MB502R)

Die Siemens-Aktie befindet sich nach den Kursrücksetzern der letzten Wochen auf Erholungskurs. Vor allem aufgrund der Probleme bei Siemens Energy verbilligten sich die Siemens-Papiere um bis zu 15%. Analysten von JP Morgan Chase zeigen sich dennoch optimistisch: sie stufen Siemens auf buy ein und geben ein Kursziel von 200 Euro an. Heute geht es um ca. 1,6% auf 148,34 Euro nach oben. Anleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Siemens.

2.Discount-Call-Optionsschein auf AMD (WKN MB4P2M)

Die Halbleiter-Hersteller profitieren vom KI-Hype. So freuen sich AMD-Aktionäre seit Jahresbeginn über einen Wertzuwachs von ca. 60% - zeitweise lag dieser sogar bei fast 80%. Seit Mitte Juni bröckeln die Gewinne etwas, in der letzten Woche ging es um etwas mehr als 5% nach unten. Heute stabilisiert sich die AMD-Aktie mit einem Plus von 0,2% wieder etwas. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Chip-Produzenten 111,57 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf AMD verkauft.

3. Knock-out-Call auf Commerzbank (WKN KH7J34)

Die stark auf das Geschäft mit Firmen- und Privatkunden fokussierte Commerzbank hatte in den letzten Jahren mit den niedrigen Zinsen zu kämpfen. Von den rasch angestiegenen Zinsen der letzten Monate profitiert das Geldhaus nun. So zeigt sich Commerzbank-CEO Manfred Knof optimistisch und hebt die angestrebte Eigenkapitalrendite von bisher 7,3% auf 10% an. Zudem rechnen Experten mit einer höheren Ausschüttung an die Aktionäre. Das ließ den Aktienkurs der Commerzbank gestern um 3,5% steigen. Dafür geht es heut um ein halbes Prozent auf 10,83 Euro nach unten. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Knock-out-Call auf die Commerzbank.

Euwax Sentiment Index

Der DAX befindet sich weiter im Aufwind und überspringt heute die 15.900 Punkte. Am Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 15.920 Punkten mit 0,82% im Plus. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten scheint der Optimismus unter den Anlegern zu schwinden. Das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment zeigt -53 Punkte an.

Okay, die Vorurteile über Knock-out-Zertifikate haben wir im ersten Teil der Videoreihe ausgeräumt - Zeit also, sich die Hebelprodukte jetzt einmal genauer anzuschauen: Richy erklärt, welche Arten von Knock-out-Zertifikaten es gibt, wie sie funktionieren und auf was Sie beim Handel unbedingt achten sollten. Nach diesen 30 Minuten sind Sie fit für Teil 3 der Reihe, in dem wir uns der Auswahl des passenden Knock-out-Zertifikats widmen!

