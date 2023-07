STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens (WKN MB502R)

Der Technologie-Konzern Siemens gab heute bekannt, in der letzten Handelswoche gemäß seinem Aktienrückkaufprogramm insgesamt 97.459 Aktien zurückgekauft zu haben. Dem Aktienkurs hilft das heute nicht, die Siemens-Aktie rutscht um 2,6% auf 148,92 Euro nach unten. Anleger sehen das Minus als Kaufgelegenheit und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Siemens ein.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall gab vor Wochenfrist um 6% nach. Bereits am Freitag konnte sich der Aktienkurs wieder etwas berappeln und setzt seine Erholung heute fort. Die Papiere der Düsseldorfer verteuern sich um 1,15% auf 253 Euro. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall gefragt.

3. Faktor 3x Long Knock-out Deutsche Lufthansa (WKN MB7KHB)

Die Lufthansa profitiert weiterhin von der gestiegenen Flug-Nachfrage und Reisefreudigkeit. Die Anteilsscheine der Kranich-Airline legten seit Jahresbeginn ein Kursplus von 20% aufs Parkett. Verschiedene Analysehäuser sind sich jedoch uneinig, was die zukünftige Kursentwicklung betrifft. Während die UBS eine buy-Einschätzung abgibt, sehen die Experten von Bernstein Research kein weiteres Potential und stufen die Lufthansa auf sell, RBC positioniert sich in der Mitte und gibt ein hold an. Heute geht es für die Lufthansa-Aktie um 1,24% auf 9,52 Euro. Stuttgarter Derivateanleger nehmen ihre Gewinne nach den Kursanstiegen der letzten Tage mit und verkaufen einen Faktor 3x Long Knock-out auf die Lufthansa.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startet das zweite Halbjahr freundlich, zu Handelsbeginn geht es kurz über die 16.200 Punkte. In der Folge pendelt sich das deutsche Aktienbarometer bei 16.170 Punkten und einem Plus von 0,1% ein. Die Anleger scheinen noch etwas abwartend zu agieren und belassen den Euwax Sentiment im neutralen Bereich bei +2 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

