Discount-Call-Optionsschein auf Porsche (WKN UL2T2C)

Nachdem die Porsche-Aktie seit ihrem Börsengang im letzten Herbst über 40% an Wert gewinnen konnte, geht es in der letzten Woche um ca. 5% nach unten. Auch heute notieren die Porsche-Papiere 0,3% im Minus bei 112,55 Euro. Stuttgarter Derivateanleger erwarten scheinbar keine weiteren Zugewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Porsche.

Call-Optionsschein auf Barrick Gold (WKN VV7W8P)

Das weltweit größte Goldabbau-Unternehmen Barrick Gold verlor in den letzten vier Wochen ca. 10% an Wert und damit mehr als der Goldpreis, für den es im gleichen Zeitraum um ca. 2% nach unten ging. Aktuell kostet eine Barrick Gold-Aktie 16,08 US-Dollar. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Barrick Gold rege gehandelt.

Knock-out-Put auf Commerzbank (WKN UL4KJZ)

Für die Commerzbank beginnt die Suche nach einem neuen Risikovorstand von vorne. Eigentlich war mit Rüdiger Rass bereits ein Nachfolger für Marcus Chromik gefunden. Chromik lehnte die Verlängerung seines zum Jahresende auslaufenden Vertrages ab. Nach Gesprächen mit der Bankenaufsicht entschied sich Rüdiger Rass nun, das Amt nicht anzutreten, er bleibt der Bank aber in anderer Position erhalten. Für die Commerzbank-Aktie geht es heute um 1,6% auf 10,36 Euro nach oben. Anleger trennen sich von einem Knock-out-Put auf das Geldhaus.

Euwax Sentiment Index

Nach einem schwachen Wochenauftakt, stabilisiert sich der DAX heute. Am Mittag stehen 16.140 Punkte und damit ein leichtes Plus von 0,18% auf der Kurstafel. Vor der am Nachmittag mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell im US-Kongress tendiert das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment positiv und steht bei +13 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar seine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nichts zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

