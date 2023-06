STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Call-Optionsschein auf Hermès (WKN KH5M7D)

Luxusgüter sind derzeit gefragt. Davon profitiert mit Hermès auch einer der führenden Hersteller in diesem Segment. Die Aktie der Franzosen erreichte kürzlich ihr Allzeithoch bei 2.033,50 Euro. Seither scheint die Luft etwas auszugehen, der Aktienkurs tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Die Analysten von Bernstein Research stufen die Hermès-Aktie derzeit auf hold ein. Heute notieren die Anteilsscheine 0,74% tiefer bei 1.963 Euro. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Call-Optionsschein auf Hermès zu.

Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Weiterhin im Fokus der Derivateanleger steht die Rheinmetall-Aktie. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges richtet die Bundesregierung ihre strategische Ausrichtung in der Rüstungspolitik neu aus. Das dürfte auch Rheinmetall als größten deutschen Rüstungskonzern betreffen. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte dazu: „Natürlich sind Rüstungsexporte angesichts der neuen Weltlage auch ein Teil des strategischen Instrumentenkastens [ ]. Wenn wir über strategische Partnerschaften reden, muss es auch um diese Frage gehen, also auch eine neue Balance." Die Rheinmetall-Aktie steht beinahe unverändert bei 244,40 Euro. Anleger greifen weiterhin bei einem Call-Optionsschein auf Rheinmetall zu.

Knock-out-Call auf Glencore (WKN MA86HG)

Der Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore verkauft seine Agrar-Tochter Viterra an Bunge. Dadurch entsteht einer der weltweit größten Agrargüterhändler. Der Kaufpreis soll bei ca. 8,2 Milliarden US-Dollar liegen, davon werden 6,2 Milliarden in Bunge-Aktien gezahlt. Zusätzlich übernimmt Bunge 9,8 Milliarden US-Dollar Schulden von Viterra. Die Glencore-Aktie legte in dieser Woche über 10% auf 5,47 Euro zu. An der Euwax werden Gewinne realisiert und ein Knock-out-Call auf Glencore überwiegend verkauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX konnte gestern sein Allzeithoch bei 16.336 Punkten um ein paar Punkte weiter nach oben schieben. Heute konsolidiert der deutsche Leitindex etwas und notiert bei 16.247 Punkten mit 0,42% im Minus. Vor dem am Nachmittag terminierten EZB-Leitzinsentscheid positionieren sich die Anleger auf der short-Seite. Für das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment stehen -18 Punkte auf der Kurstafel.

